За плохую уборку дворов сразу 5 управляющий организаций поплатились рублём. Они нарушили городские правила обеспечения чистоты, порядка и благоустройства на придомовых территориях. Ранее в

За плохую уборку дворов сразу 5 управляющий организаций поплатились рублём. Они нарушили городские правила обеспечения чистоты, порядка и благоустройства на придомовых территориях. Ранее в мэрии сообщали, что после рейдов управляшки получили 32 предостережения. Обслуживающие организации не своевременно чистили крыши от сосулек и снега, плохо убирали внутридворовые проезды, тротуары и парковки. В установленные сроки они должны