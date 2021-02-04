Заместителем прокурора города Владимира утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего жителя Москвы.
Заместителем прокурора г
орода
Владимира утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего жителя
Москвы.
Он обвиняется в
посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере
.
Следствием установлено, что
в мае
-
июне 2015 года тогдашний
заместитель
г
убернатора области
Дмитрий
Хвостов, в ходе телефонного разговора поручил ему
проследовать в офис
одной из строительных компаний
,
расположенных в городе Владимире. И
забрать у
генерального директора
взятку в размере 10
млн
рублей.
Обвиняемый свою вину признал, его у
головное дело по будет рассмотрено Ленинским районным судом г
орода
Владимира.
Напомним, что в июле прошлого года п
риговором Ленинского районного суда г
орода
Владимира
Хвостов
уже
признан виновным в
получении взятки. Е
му назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строго режима, со штрафом в размере 40
млн
рублей.