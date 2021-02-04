Заместителем прокурора города Владимира утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего жителя Москвы.

Заместителем прокурора городаВладимира утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего жителяМосквы.Он обвиняется впосредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размереСледствием установлено, чтов маеиюне 2015 года тогдашнийзаместительубернатора областиДмитрийХвостов, в ходе телефонного разговора поручил емупроследовать в офисодной из строительных компанийрасположенных в городе Владимире. Изабрать угенерального директоравзятку в размере 10млнрублей.Обвиняемый свою вину признал, его уголовное дело по будет рассмотрено Ленинским районным судом городаВладимира.Напомним, что в июле прошлого года приговором Ленинского районного суда городаВладимираХвостовужепризнан виновным вполучении взятки. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строго режима, со штрафом в размере 40млнрублей.