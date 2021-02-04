За два года преступным путём злоумышленница получила 241 тысячу рублей.

Во Владимире сотрудницу МКУ «Благоустройство» осудили за мошенничество с отчётностью.Местное управление ЖКХ и ООО «Амест» заключили контракт на отлов, временное содержание бездомных животных в приютах, сбору и утилизации их трупов после эвтаназии. Оплата проводилась ежемесячно по результатам отчётов, предоставленных через МКУ «Благоустройство».В обязанности 36-летняя сотрудницы муниципального учреждения входила проверка и согласование актов сдачи-приемки услуг до их подписания начальником управления.В декабре 2016 года предприимчивая женщина предложила представителю ООО «Амест» принимать документы без проверки, а также ускорить сроки рассмотрения и оплаты. За свою «услугу» они попросила ежемесячную мзду в размере 10-35 тысяч рублей.В «Аместе» не знали об отсутствии у женщины указанных полномочий, а после поступления денег переводили мошеннице оговорённую сумму. За два года злоумышленница получила 241 тысячу рублей.Ленинский районный суд признал подсудимую виновной по статье «Мошенничество» и приговорил к двум годам лишения свободы условно. Испытательный срок также составит два года. Кроме того, аферистке на год запрещено занимать посты, связанные с выполнением контрольных функций в муниципальных учреждениях.