«Центр управления городскими дорогами» 3 февраля залатал выбоины на улицах Шпалорезка, Нижняя Дуброва, Тихонравова, Чапаева, Ростопчина, Погодина, Добросельская и других.

Как сообщает мэрия Владимира, современные технологии позволяют выполнять ямочный ремонт дорог в любое время года. Именно поэтому «Центр управления городскими дорогами» 3 февраля залатал выбоины на улицах Шпалорезка, Нижняя Дуброва, Тихонравова, Чапаева, Ростопчина, Погодина, Добросельская и других.«Всего аварийный ремонт выполнен на 15 улицах. Заделано более 40 повреждений дорожного полотна. Израсходовано 6 тонн литой асфальтобетонной смеси», - отмечают в горадминистрации.В пресс-службе также добавили, что работы продолжатся до тех пор, пока будут позволять погодные условия.Напомним, что горожане могут оставлять свои жалобы на интернет-портале . На вечер 3 февраля из 8888 заявок жителей выполнено – 8857, 31 обращение находятся в работе.