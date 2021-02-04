Объём инвестиций в проект превысил 200 миллионов рублей.

Во Владимирской области во Всемирный день борьбы с раком открыли Центр ядерной медицины.В новом Центре будут заниматься диагностикой онкологических заболеваний методом ПЭТ/КТ. «33Live.Ru» уже сообщал о том, что провести исследование можно по полису ОМС при наличии направления от врача.Объём инвестиций в проект превысил 200 миллионов рублей. На открытии Центра побывал глава региона Владимир Сипягин.«Появление учреждения даёт новую надежду тысячам наших земляков, страдающим от онкозаболеваний», - отметил он.Местное оборудование позволяет проводить до четырёх исследований в час. Проектная мощность – 6 тысяч пациентов в год.