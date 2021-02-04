Предупреждения не заставили УК привести дворы в порядок.
Во Владимире за безобразное содержание дворов и придомовых территорий оштрафованы пять управляющих компаний.
Перед тем, как наказать УК рублём, мэрия вынесла в адрес организаций 32 предостережения. Оказалось, что предупреждение подействовало не на всех.
Ряд «управляшек» не привели в порядок крыши, проезды во дворах, тротуары и парковки. В итоге они были оштрафованы.
Напомним, что для юридических лиц максимальный штраф – до 50 тысяч рублей, а за повторное нарушение – до 200 тысяч рублей.