36-летнюю сотрудницу муниципального казённого учреждения “Благоустройство” признали мошенницей. Как установил суд, городское управление ЖКХ заключило с частной фирмой контракт на

36-летнюю сотрудницу муниципального казённого учреждения “Благоустройство” признали мошенницей. Как установил суд, городское управление ЖКХ заключило с частной фирмой контракт на отлов бродячих животных, а также временное их содержание в приютах. Рассчитывались по контракту ежемесячно после предоставления частниками отчётной документации в МКУ “Благоустройство”. Виновная была как раз сотрудницей этого муниципального учреждения. В её обязанности входило проверять