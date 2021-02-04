С 2017- 2018 гг. женщина похитила деньги ООО «Амест» в общей сумме 241 тыс. рублей.

Во Владимире вынесен приговор сотруднику муниципального учреждения за совершение мошенничества при осуществлении контроля за исполнением муниципальных контрактов.По информации пресс-службы областной прокуратры, в рамках исполнения муниципальных контрактов, заключенных между управлением ЖКХ администрации Владимира и ООО «Амест» общество оказывало услуги по отлову, временному содержанию безнадзорных животных в приютах, подбору и утилизации трупов животных и особей, подвергшихся эвтаназии. Расчет по контрактам осуществлялся ежемесячно за фактически оказанные услуги после предоставления ООО «Амест» отчетной документации в МКУ «Благоустройство».Чиновница была обязана проверять и согласовывать акты сдачи-приемки услуг, оказанных по муниципальным контрактам, до их подписания начальником управления.В декабре 2016 года злоумышленница сообщила представителю «Амест», что готова принимать у общества выполненные работы без надлежащей проверки соблюдения условий контракта, а также ускорить и сократить сроки рассмотрения подтверждающих документов, согласовывать и направлять документы на оплату. За свои услуги она просила переводить на банковскую карту родственницы от 10 до 35 тыс. рублей.Представитель «Амест» систематически после поступления на расчетный счет общества оплаты за услуги, оказанные по муниципальным контрактам, переводила на банковский счет родственницы злоумышленницы денежные средства в оговоренном ранее размере. Таким образом, с 2017- 2018 гг. женщина похитила деньги ООО «Амест» в общей сумме 241 тыс. рублей. Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и с лишением права занимать должности, связанные с реализацией контрольных полномочий в муниципальных учреждениях и предприятиях сроком на 1 год.