Сумма санкций составила 10 тысяч рублей.

В Судогодском районе сетевой магазин оштрафовали на 10 тысяч рублей за торговлю просроченными продуктами.Нарушения выявила прокуратура и специалисты Роспотребнадзора. Факты реализации просрочки, а также нарушения регламентов маркировки задокументированы в отношении двух супермаркетов, расположенных на улице Химиков и на улице Коммунистической.Надзорное ведомство возбудило два административных дела по статье «Нарушение продавцом требований технических регламентов или обязательных требований к продукции». В результате оба магазина оштрафованы на десять тысяч рублей.