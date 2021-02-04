О новых направлениях работы правоохранителей в интервью Вестям рассказал заместитель начальника Управления МВД России по Владимирской области Александр Арапов.

Аварийная статистика на дорогах и борьба киберпатрулей с рекламой наркотиков в сети. О самых актуальных темах и новых направлениях работы правоохранителей в интервью Вестям рассказал заместитель начальника Управления МВД России по Владимирской области Александр Арапов.