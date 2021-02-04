О новых направлениях работы правоохранителей в интервью Вестям рассказал заместитель начальника Управления МВД России по Владимирской области Александр Арапов.
<a href="https://33live.ru/novosti/04-02-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-rabotayut-kiberpatruli.html" target="_blank">Во Владимирской области работают киберпатрули</a> - О новых направлениях работы правоохранителей в интервью Вестям рассказал заместитель начальника Управления МВД России по Владимирской области Александр Арапов.
[url=https://33live.ru/novosti/04-02-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-rabotayut-kiberpatruli.html]Во Владимирской области работают киберпатрули[/url] - О новых направлениях работы правоохранителей в интервью Вестям рассказал заместитель начальника Управления МВД России по Владимирской области Александр Арапов.