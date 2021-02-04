За последнюю неделю в области увеличилось количество заболевших ковидом школьников. На карантин закрылись классы в 14 образовательных организациях. Самая неблагоприятная ситуация

За последнюю неделю в области увеличилось количество заболевших ковидом школьников. На карантин закрылись классы в 14 образовательных организациях. Самая неблагоприятная ситуация сложилась в учебных учреждениях города Гусь-Хрустальный и Меленках. Во Владимире на ковидный карантин отправили только один класс в одной школе. В детских садах по сравнению с прошлой неделей эпидобстановка немного улучшилась. Частично на карантине