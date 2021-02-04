Материалы возвращены в полицию для устранения недостатков.

В Муромский городской суд 27 января поступило пять дел об административных нарушениях на участников несанкционированного митинга, который состоялся в городе четырьмя днями ранее.Из полученных правосудием материалов следует, что 23 января муромляне принимали участие в несогласованной акции, уведомление о которой подано не было.Как сообщает пресс-служба Фемиды, определениями горсуда предоставленные сотрудниками правопорядка протоколы с прилагаемыми к ним материалами