Произошло столкновение автомобиля «МАЗ» и «Мазды».

Два человека погибли, один пострадал в страшной аварии под Владимиром.4 февраляоколо 16 часов на 249 км автодороги «Р-132» в Суздальском районе произошло ДТП.По предварительной информации регионального УМВД, произошло столкновение автомобиля «МАЗ»с полуприцепом под управлением водителя 1978г.р. и«Мазды» под управлением водителя 1968 г.р.. После столкновения транспортные средства совершили съезд в кювет с дальнейшим опрокидыванием.В результате ДТП водитель автомобиля "Мазда" и его пассажир 1965г.р. скончались на месте происшествия, пассажир 1985 г.р. госпитализирован.Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.