Произошло столкновение автомобиля «МАЗ» и «Мазды».
Два человека погибли, один пострадал в страшной аварии под Владимиром.
4 февраля
около 16 часов на 249 км автодороги «Р-132» в Суздальском районе произошло ДТП.
По предварительной информации регионального УМВД, произошло столкновение автомобиля «МАЗ»
с полуприцепом под управлением водителя 1978г.р. и
«Мазды» под управлением водителя 1968 г.р.. После столкновения транспортные средства совершили съезд в кювет с дальнейшим опрокидыванием.
В результате ДТП водитель автомобиля "Мазда" и его пассажир 1965г.р. скончались на месте происшествия, пассажир 1985 г.р. госпитализирован.
Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.