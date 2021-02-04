Средства пойдут на создание условий для развития туриндустрии, продвижение региона на мировом и внутреннем рынках туризма, а также на выявление новых территорий, которые заинтересуют гостей области.

За четыре года во Владимирской области в развитие туризма вложат 98,95 млн рублей, то есть по 19,79 млн рублей в год. Об этом сообщает Белый дом.Средства пойдут на создание условий для развития туриндустрии, продвижение региона на мировом и внутреннем рынках туризма, а также на выявление новых территорий, которые заинтересуют гостей области.В обладминистрации отмечают, что главными точками притяжения туристов по-прежнему являются уникальные памятники истории и культуры.«Это 3,5 тысячи объектов культурного наследия, восемь памятников, включённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, множество музеев, а также три исторических поселения: Владимир, Гороховец и Суздаль», - пишет пресс-служба губернатора.Добавим, в регионе проводится более 300 событийных мероприятий в год, которые также собирают немало гостей с разных уголков страны. При этом шесть самых интересных праздников включены в ТОП-200 лучших событийных проектов РФ.Справка:Наибольшее количество гостей приезжает во Владимирскую область из столицы и Московской области – 65%, из Санкт-Петербурга – 6%, из Рязанской области – 4%, из Калужской области и Нижнего Новгорода – по 3%.Средний чек - 4500 рублей в сутки. В него входит размещение в гостинице, питание, покупка сувениров и билетов в музеи. Стоимость проживания в среднем составляет 2500 рублей за сутки.