В Покрове на закрытой свалке, которая находится на территории МО «Нагорное сельское поселение», обнаружены очаги возгорания.

В Покрове на закрытой свалке, которая находится на территории МО «Нагорное сельское поселение», обнаружены очаги возгорания.Расположенные рядом, лес и деревни под угрозой. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Петушинского района приняла экстренные решения ввиду распространения огня в окрестностях, сообщаетРуководителям ГКУ ВО «Заречное лесничество» и ГАУ «Владлесхоз» вынесены предписания - огонь должен быть полностью ликвидирован до 10 февраля. Администрация Нагорного сельского поселения в свою очередь обязана контролировать сложившуюся ситуацию. После мероприятий по борьбе с огнем свалка должна быть рекультивирована.