Частично закрыты на карантин по коронавирусной инфекции 8 дошкольных образовательных организаций.

По данным департамента образования, число заболевших школьников за прошедшую неделю незначительно увеличилось, что привело к закрытию отдельных классов в 14 муниципальных общеобразовательных организациях: 6 – в городе Гусь-Хрустальном; 3 – в Меленковском и по одной – в Гусь-Хрустальном, Киржачском и Судогодском районах, во Владимире и Муроме.Полностью закрытых на карантин по коронавирусной инфекции образовательных организаций по состоянию на 3 февраля во Владимирской области нет.Аналогичная ситуация и в дошкольном образовании: частично закрыты на карантин по коронавирусной инфекции 8 дошкольных образовательных организаций: 5 – в городе Гусь-Хрустальный, по одной – в Киржачском и Судогодском районах и в Муроме. На прошлой неделе в регионе насчитывалось 14 детских садов, частично закрытых на карантин.На сегодняшний день полностью закрыт на карантин по ковиду один детский сад – в посёлке Новый Суздальского района.