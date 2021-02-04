Долгие годы на территории норвежского архипелага Шпицберген действует строгое правило, запрещающее провозить на острова домашних котов. Объясняется это тем, что там живет очень много мышей ..

Долгие годы на территории норвежского архипелага Шпицберген действует строгое правило, запрещающее провозить на острова домашних котов. Объясняется это тем, что там живет очень много мышей и диких лисиц, которые могут передать домашним животным опасные болезни и спровоцировать эпидемию. Распространяется запрет и на русский город Баренцбург.Стало известно, что русским полярникам удалось обойти запрет. Они все же провезли на остров кота, просто назвав его в сопроводительных документах песцом, передает "". В итоге кот Кеша стал местной достопримечательностью. Он ночует у всех местных жителей по очереди.