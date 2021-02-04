Сумма причиненного собственнику ущерба составила 108 тысяч рублей.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».В середине ноября прошлого года в полицию обратился 58-летний местный житель, сообщивший, что из его дома и гаража пропали изделия из золота, статуэтки, подстаканники и прочее имущество. Сумма причиненного ущерба составила 108 тысяч рублей.Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий и дал признательные показания.Установлено, что фигурант помогал потерпевшему проводить ремонтные работы. Заранее узнав, когда хозяина не будет дома, злоумышленник проник в гараж и в дом, чтобы совершить кражу.Часть похищенного имущества была изъята полицейскими. Остальную обвиняемый успел реализовать.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.