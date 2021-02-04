В уникальной экпозиции «Золотая кладовая» в Суздальском-Спасо-Евфимиевом монастыре запущена новая ультрасовременная климатическая система. Она появилась благодаря финансовой поддержке Министерства культуры. Какие проблемы удалось решить? И как современная техника уже изменила принципы хранения сокровищ?

В уникальной экпозиции «Золотая кладовая» в Суздальском-Спасо-Евфимиевом монастыре запущена новая ультрасовременная климатическая система. Она появилась благодаря финансовой поддержке Министерства культуры. Какие проблемы удалось решить? И как современная техника уже изменила принципы хранения сокровищ?Золотая кладовая- гордость суздальской Спасо-Евфимиевой обители. Её открытие стало победой музейщиков. Золотую кладовую представили в далёком 1977-ом. После завершения сложнейших работ по реставрации и музеификации всего комплекса монастыря. Основанного в конце 14-ого столетия. Экспозиция занимает два этажа Никольской больничной церкви 17-ого века. В названии «Золотая кладовая»- отражение сути экспозиции. Бесценные сокровища. Лучшие произведения русского прикладного искусства. И за каждой вещью- отдельный этап российской истории. Это, к примеру, оклад иконы Корсунской Божьей Матери, образа, почитаемого как чудотворный. Один из вкладов в древнюю обитель.Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Это настоящая энциклопедия русского ювелирного искусства. Здесь и зернь,и чеканка и басма,и чернение по серебру и чернение по золоту, и жемчужная обнизь… И сама икона достойна особого внимания.В «Золотой кладовой» каждый гость Суздаля может оценить иконы и Евангелия в роскошных окладах, церковные сосуды, кресты, предметы личного благочестия, Свыше 500 уникальных экспонатов.Светлана Мельникова,генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Это икона Преображения, которая принадлежала национальному герою России- князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому. Она была его личным вкладом в монастырь, где находилась родовая усыпальница князей Пожарских и Стародубских.Здесь же- красивейшие бусины- пронизки, великолепные образцы лицевого и орнаментального шитья. Это шитье с изображением преподобной Ефросинии Суздальской, а это шитье , найденное при раскопках. Суздальская земля- предмет пристального изучения археологов. Браслеты- из золота самой высокой пробы-были обнаружены в 1979-ом во время археологических изысканий на территории богатой усадьбы в суздальском кремле. Выполнены браслеты в технике литья.Илья Чижиков, экскурсовод Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Вес каждого браслета- чуть боле 100 граммов, что соответствует двум древнерусским гривнам.И есть предположение, что это это были не столько украшения, сколько мера- денежный эквивалент.Все экспонаты Золотой кладовой, особенно иконы и ткани, требуют особых условий хранения. Прежде необходимый температурно-влажностный режим под сводами Никольской церкви- памятника архитектуры- обеспечивали практически «вручную». Обогревали с помощью калориферов, а необходимый уровень влажности поддерживали портативные распылители. Всё изменилось с появлением передовой климатической системы. Пуско-наладочные работы завершили в январе этого года. И система уже введена в строй.Михаил Проньков, директор компании-подрядчика:- Задаём необходимые параметры,можем их менять, перезадавать. Вся система работает в автоматическом режиме. В частности,температура, заданная, 19 градусов. Смотрим, температура в помещении- 19 градусов.Обеспечить идеальные условия для сохранности уникальных предметов удалось при финансовой поддержке Министерства культуры, подчеркивает гендиректор музея-заповедника Светлана Мельникова. На эти цели – после обращения музея - направили 10 миллионов рублейСветлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Владимиро-Суздальский музей-заповедник счастлив и благодарен своему учредителю- Министерству культуры,что в такой тяжелый год, когда не все предприятия работали,эта проблема решена, выделены денежные средства.По словам специалистов, оборудованию нового поколения под силу решение сложнейших задач. Кроме того, оно успешно зарекомендовало себя и на других музейных объектах.Мария Платанюк «Вести-Владимир» при содействии Владимиро-Суздальского музея-заповедника