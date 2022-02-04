На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 февраля лабораторно подтверждено 1237...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 февраля лабораторно подтверждено 1237 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.775 - во Владимире147 - в Ковровском районе78 - в Юрьев-Польском районе59 - в Гусь-Хрустальном районе47 - в Кольчугинском районе31 — в Киржачском районе20 — в Вязниковском районе19 — в Петушинском районе15 - в Камешковском районе14 — в Собинском районе13 — в Судогодском районе8 - в Александровском районе6 - в Муромском районе4 — в Радужном1 — в Меленковском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 93 959 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).