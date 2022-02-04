На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 февраля лабораторно подтверждено 1237...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 февраля лабораторно подтверждено 1237 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
775 - во Владимире
147 - в Ковровском районе
78 - в Юрьев-Польском районе
59 - в Гусь-Хрустальном районе
47 - в Кольчугинском районе
31 — в Киржачском районе
20 — в Вязниковском районе
19 — в Петушинском районе
15 - в Камешковском районе
14 — в Собинском районе
13 — в Судогодском районе
8 - в Александровском районе
6 - в Муромском районе
4 — в Радужном
1 — в Меленковском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 93 959 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).