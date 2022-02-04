В Муроме полицией задержан аферист с деньгами обманутых пенсионеров В январе 2022 года в МО МВД...

В Муроме полицией задержан аферист с деньгами обманутых пенсионеровВ январе 2022 года в МО МВД России «Муромский» поступило четыре сообщения от пожилых местных жителей о совершённых в отношении них мошенничествах.Все потерпевшие - граждане в возрасте от 82 до 85 лет. Каждый из них рассказал, что всё началось с телефонного звонка. Неизвестный, представившись сотрудником полиции, под предлогом непривлечения родственников к уголовной ответственности за якобы совершённое ДТП требовал денежное вознаграждение.Доверчивые пенсионеры передавали деньги курьеру, который приезжал к ним домой. В общей сложности они лишились более 800 тысяч рублей.В результате оперативных и технических мероприятий по подозрению в причастности к мошенничествам сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Муромский» совместно с коллегами из УМВД России по Владимирской области задержали посыльного аферистов – 32-летнего уроженца соседнего государства.В автомобиле, на котором передвигался подозреваемый, оперативники обнаружили и изъяли спортивную сумку с деньгами в сумме 1,8 миллиона рублей, ювелирными изделиями, банковскими картами и мобильными телефонами с большим количеством сим-карт.Полицейские установили, что из изъятых денег 800 тысяч рублей принадлежат потерпевшим пожилым жителям Мурома, остальные наличные и ювелирные изделия - жителям города Владимира и одного из ближайших регионов, где ранее мужчина совершил ряд аналогичных преступлений. Денежные средства фигурант должен был перевести соучастникам противоправной схемы, личности и местонахождение которых в настоящее время устанавливаются.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3, ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Мужчина заключён под стражу, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области. Ведётся следствие.