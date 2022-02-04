В Суздале завершилась очередная конференция регионального отделения «Единой России». Врио губернатора Александра Авдеева утвердили на посту секретаря областного политсовета. За главу ..

В Суздале завершилась очередная конференция регионального отделения «Единой России». Врио губернатора Александра Авдеева утвердили на посту секретаря областного политсовета. За главу региона проголосовали 82 делегата.Традиционно партийцы обновили президиум и политсовет. Обновлённые составы органов, как сообщает , выглядят так: