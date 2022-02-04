Одиночный пикет прошёл прямо у входа в мэрию. Дольщики проблемного дома в Коммунаре просят главу города запустить процедуру принятия хотя бы двух подъездов. Тем более, 10-ть семей уже живут в

Одиночный пикет прошёл прямо у входа в мэрию. Дольщики проблемного дома в Коммунаре просят главу города запустить процедуру принятия хотя бы двух подъездов. Тем более, 10-ть семей уже живут в этом доме, правда на птичьих правах. Третий и четвертый подъезд нашего дома не нарушают градостроительных регламентов. В случае разделения дома на две очереди, эти два