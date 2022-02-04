Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков прокомментировал громкие заявления президента Украины о Минских соглашениях. Он считает, что Владимир Зеленский, несмотря на заверения, не станет их выполнять.

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков прокомментировал громкие заявления президента Украины о Минских соглашениях. Он считает, что Владимир Зеленский, несмотря на заверения, не станет их выполнять.По мнению эксперта, украинский лидер боитсяобвинений в предательстве, если начнет выполнять Минские соглашения. Ранее политик заявил, что Киевответственно относится к документу по Донбассу. По словам главы государства, это единственныйформат, который работает. Владимир Зеленский также отметил, что Минские соглашения —неидеальны.Иван Скориков обратил внимание на то, что в этой же речи президент Украины окрестил власти страны "взрослыми мальчишками", передает Политолог заявил, что Владимир Зеленский хотел сказать о молодом, но уже ответственном государстве. Однако, по словам эксперта, получилось "про инфантильного дядю, который ведетсебя, как маленький врунишка".Также он напомнил слова секретаря СНБО АлексеяДанилова. Тот говорил о том, что выполнение Минских соглашений будет означать уничтожениеУкраины. Исходя из этого, Иван Скориков предположил, что президент Украины боится обвинений в предательстве.Кроме того, политолог добавил, что Владимир Зеленский не может публично отказаться от утвержденных в ООН Минскихсоглашений. Поэтому он ищет какие-то новые, параллельные форматы, но Россия всякий раз указывает Украине на договоренности.