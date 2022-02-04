Напомним, что бывший глава Константин Мочалов уволен из-за лишения прав за езду в пьяном виде.

В Кольчугинском районе 2 февраля объявили конкурс на должность главы администрации. Об этом рассказал врио губернатора Александр Авдеев, комментируя обращение жительницы муниципалитета.Ольга задала главе региона вопрос о том, когда же в районе появится новый глава.«Временщики не чувствуют ответственность и не торопятся решать проблемы», - посетовала она.Александр Александрович ответил, что 28 февраля будут подведены итоги отбора на руководящий пост.«Назначение ожидается в конце февраля, начале марта», - резюмировал он.Напомним, что бывший глава Константин Мочалов