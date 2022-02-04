Из пятидесяти детей сорок восемь уходят с незнакомцами. Такова статистика поискового отряда...

Из пятидесяти детей сорок восемь уходят с незнакомцами. Такова статистика поискового отряда ЛизаАлерт. Уберечь ребенка, говорят специалисты, возможно только регулярно беседуя с ним. Но как правильно настроить и какие слова подобрать? Завтра в школе Лиза Алерт пройдет очередная онлайн-встреча, посвященная этой острой проблеме.Главное, что необходимо внушить ребенку - контактировать с незнакомцами нельзя. Никогда. Даже если он не похож на типичного злоумышленника. Часто дети думают, что опасный взрослый - это только мужчина и носит он исключительно черную одежду. Целевая аудитория онлайн-сессии школы ЛизаАлерт - дети 7-10 лет. Начало, повторю, завтра, в 16 часов. Ссылка на трансляцию доступна Вконтакте на странице поискового отряда.