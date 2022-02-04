Когда лучше менять работу, а когда наоборот – отложить поиски? А сейчас – на фоне пандемии – удачное ли время для ее смены? Или после новогодних (а также февральских и мартовских!) праздников стоит выждать еще какое-то время? На чем следует сделать акцент при смене работы? – на эти и другие вопросы читателям Дни.ру отвечает колумнист портала – председатель Международного экспертного сообщества консультантов по организационному развитию, генеральный директор компании TTISI Василий Пигин.

Когда лучше менять работу, а когда наоборот – отложить поиски? А сейчас – на фоне пандемии – удачное ли время для ее смены? Или после новогодних (а также февральских и мартовских!) праздников стоит выждать еще какое-то время? На чем следует сделать акцент при смене работы? – на эти и другие вопросы читателям Дни.ру отвечает колумнист портала – председатель Международного экспертного сообщества консультантов по организационному развитию, генеральный директор компании TTISI Василий Пигин."Идеального" времени для смены работы не существует, как, пожалуй, и идеальной профессии, и идеального чего-либо еще. Как генеральный директор компании, профессионально занимающейся прикладной психодиагностикой персонала, я убежден, что "та самая" работа – это та, которая подходит именно тебе.Мне часто приходится отбирать специалистов на вакансии в свою компанию, и я заметил, что многие соискатели, указывая в резюме свой многочисленный опыт и умения, убеждены, что работодатель оценит их по достоинству. Однако зачастую это не имеет того значения, на которое рассчитывает кандидат. Взять, к примеру, специалиста с высшим экономическим образованием, знанием китайского языка, научной работой в области политологии и курсами живописи в придачу. Не уверен, что получится проявить ту степень гениальности, чтобы придумать для такого кандидата задачи, которые принесут на выходе пользу компании. И даже если не брать такие экстремальные исходные данные, разобраться в прикладном значении указанных в большинстве резюме качеств действительно невозможно. Да и не имеет смысла.Тем, кто не может долгое время найти работу, не хватает фокуса и понимания своих склонностей. Если хотите – реальных потребностей. При рассмотрении кандидатов я в первую очередь обращаю внимание на тех, кто обладает минимально необходимым набором навыков, чтобы справиться с работой. Если я понимаю, что человек уже определился и описывает соответствующий опыт в контексте предлагаемой мной должности, я беседую с претендентом, чтобы выяснить, не обманывает ли он себя.Будучи экспертом в управлении персоналом, я в первую очередь ищу кандидатов, которые подходят для той или иной должности, прежде всего, по своему психотипу и личностным характеристикам. Кандидатов с размытым фокусом и оверквалифайд, подходящих для быстрого запуска проектов, приходится мотивировать исключительно с помощью денег, понимая, что такие сотрудники все равно быстро покинут компанию.Тех, кто нам предварительно подходит, на финале мы, как и большинство крупных компаний, заинтересованных в продолжительном сотрудничестве с членами своей команды, обязательно тестируем, чтобы, во-первых, удостовериться, что их собственное представление о себе является реалистичным, а во-вторых, снизить риски по тем или иным направлениям. Для этой цели мы используем психодиагностику нового поколения, которая не только позволяет грамотно подобрать кандидата для решения задач "здесь и сейчас", но и наметить план его развития в компании.Современный инструментарий позволяет оценить не только стиль поведения по методу DISC, но и определить движущую силу мотивации, уровень эмоционального интеллекта, факторы выгорания, реалистичность и сбалансированность суждений конкретного человека, его личностные навыки и компетенции, а также чисто профессиональные.Топ-7 советов по поиску работы от эксперта в сфере HR-tech:Ответьте себе честно на вопросы: кем вы хотите быть через 10 лет? чем будете заниматься? есть ли у Вас необходимые для такой работы навыки и компетенции? вы готовы их приобретать, затрачивая личное время?Составьте резюме с названием желаемой должности и четко сформулируйте, что хотите делать, чтобы не вводить в заблуждение потенциального работодателя.Опишите самую прямую дорогу к должности своей мечты: весь опыт и навыки, которые к ней относятся. Разберитесь, насколько вы объективно им соответствуете. Если менее, чем на 75%, вернитесь к п. 1.Пройдите специализированное психодиагностическое тестирование, например, и приложите к резюме свой отчет. Укажите, почему вы планируете работать в этой должности и насколько ей соответствуете, исходя из полученных объективных результатов.Укажите минимальный размер заработной платы, который вы себе можете позволить сейчас. Это важно, поскольку так вы сможете рассмотреть больше предложений от адекватных работодателей. В случае, если вы подойдете, сможете договориться о подходящей оплате.На интервью постарайтесь узнать подробно о тех задачах, которые вам предстоит выполнять на этой должности. Соотнесите их со своим опытом. В случае, если есть сомнения, открыто обсудите это с работодателем.Не пытайтесь казаться тем, кем вы не являетесь. Оставайтесь собой и ищите свое место под солнцем! – оно обязательно существует!Говоря о перспективах востребованности различных профессий, можно отметить несколько устойчивых трендов. Во-первых рутинные, нетворческие и не связанные непосредственно с людьми операции с той или иной скоростью замещаются. Во-вторых, нивелируется грань между "мужскими" и "женскими" профессиями.Чего, т.е. кого хочет рынок? Высококвалифицированных механиков, электронщиков, программистов, операторов строительных и ремонтных интеллектуальных комплексов. Ну и, конечно, преподаватели, психологи, проектные менеджеры и продавцы роскоши будут востребованы всегда. Впрочем, как и любой влюбленный в свое дело специалист, идеально созданный для него и безусловно вписывающийся в команду.