Ранее чиновник был депутатом СНД Собинского района и Законодательного Собрания Владимирской области.

Глава администрации Лакинска Алексей Андрианов покинул свой пост. Совет народных депутатов принял отставку градоначальника. Исполнять обязанности мэра будет его заместитель Наталья Николаева.Алексей Юрьевич родился 7 апреля 1982 года во Владимире. Трудовую деятельность начал в 2000 году на конвейере автосборочного цеха завода «Точмаш». Впоследствии занимался предпринимательской деятельностью.Он окончил Владимирский государственный педагогический университет по специальности «Юриспруденция», а также РАНХиГС по специальности «Государственное и муниципальное управление».Ранее чиновник был депутатом СНД Собинского района и Законодательного Собрания Владимирской области.