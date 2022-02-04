С жителя Мурома пытаются взыскать расходы на обучение. «Муромский завод радиоизмерительных...

С жителя Мурома пытаются взыскать расходы на обучение.«Муромский завод радиоизмерительных приборов» заключил договор с гражданином на прохождение им целевого обучение по специальности «Технологические машины и оборудование». Предприятие оказывало студенту меры поддержки в виде выплаты стипендии в период с сентября 2018-го по март 2021 года в размере 54 тысяч рублей.По окончанию учебы молодой человек должен бы отработать на предприятии три года. Но студента отчислили из учебного учреждения за неуспеваемость. Теперь завод через суд планирует взыскать с несостоявшегося работника все выплаченные ему денежные средства, поскольку требования, установленные договором, он выполнить не сможет, рассказал портал Муром24.