Парень нарушил условия договора о целевом обучении.

«Муромский завод радиоизмерительных приборов» требует взыскать с отчисленного студента расходы на обучение. Об этом рассказали в пресс-службе Муромского городского суда.Парень заключил с предприятием договор на целевую подготовку по специальности «Технологические машины и оборудование». С сентября 2018 года по март 2021 организация выплачивала учащемуся ежемесячную стипендию - две тысячи рублей в месяц. Всего набежало 54 тысячи рублей.После получения квалификации юноша должен был отработать на АО «МЗ РИП» три года, но его отчислили за неуспеваемость.Как сообщает пресс-служба суда, в соглашении есть пункт о возврате вложенных в специалиста средств. Однако муромлянин до сих пор не вернул их. Теперь завод будет пытаться отсудить потраченные деньги.