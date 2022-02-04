4 февраля около 12:30 на выезде из Владимира в сторону Суздаля опрокинулся грузовой автомобиль...

4 февраля около 12:30 на выезде из Владимира в сторону Суздаля опрокинулся грузовой автомобиль КАМАЗ с прицепом.Грузовой автомобиль двигался из Суздаля во Владимир. На подъезде к областному центру у КАМАЗА отказали тормоза, он выехал на встречную полосу и опрокинулся на обочину, пояснили в ГИБДД.По предварительной информации, нарушения правил дорожного движения не было, в аварии никто не пострадал.Фото: ВК «Подслушано Автомобилистов | Владимир»