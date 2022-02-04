По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, в любой момент на фоне милитаризации Европы может наступить горячая фаза.

По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, в любой момент на фоне милитаризации Европы может наступить "горячая фаза".Белоруссия по сей день помнит, чем страшна война, поэтому с тревогой наблюдает за текущей ситуацией в мире, заявил Александр Лукашенко в четверг, 3 февраля. Президент отметил, что сегодня те, кто усиливает напряженность, пытается переложить ответственность на других. В Минске знают истинно виновных в происходящем, дал понять лидер республики.Политик сравнил нынешнюю ситуацию в мире со Второй мировой войной. "Очень напоминает конец 30-х — начало 40-х годов", – сказал глава государства. Лукашенко отметил, что обстановка опасна своей непредсказуемостью, поэтому "горячая фаза" может наступить в любой момент.К слову, ранее президент Белоруссии назвал условия начала полномасштабного вооруженного конфликта. По словам главы государства, война произойдет, если против республики совершат агрессию или нападут на Россию.Ранее "Дни.ру" о том, что против Лукашенко подали иск в Гаагский суд. Заявление подготовил адвокат из Варшавы Томаш Вилиньский. Он обвиняет президента Белоруссии в геноциде и преступлениях против человечности. Руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко положительно высказался об этом иске.