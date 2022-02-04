Завтра в 8:00 расскажем: -Верблюд Фарида и ослица Люба - как эти двое нашли друг друга в...

Завтра в 8:00 расскажем:-Верблюд Фарида и ослица Люба - как эти двое нашли друг друга в Кольчугине. Две судьбы и история дружбы.- Автопарк из 80 пожарных машин.. Мини-версия. Как пожарный Павел Литов "загорелся" необычным хобби- Профессиональная съемка.. На мобильный телефон. В чем она опережает фототехнику?- Как стать чемпионом Мира и Европы - в девять лет. История юного теннисиста Егора Козлова из Коврова.- Владимирцы и Франция - что и кто их связывает. И как изучение иностранного языка поможет быть вечно молодым?