У здания горадминистрации состоялся одиночный пикет.
Во Владимире обманутые дольщики новостройки в Коммунаре обратились к Андрею Шохину с просьбой подключиться к решению их проблемы. Они просят обсудить перспективы ввода в эксплуатацию третьего и четвёртого подъездов, где нет нарушений при возведении многоэтажки.
Представитель инициативной группы собственников Василий Анисимов вышел с одиночным пикетом в горадминистрации. К нему подошёл начальник управления по экономической безопасности и борьбе с коррупцией Андрей Леонтьев, который пообещал записать его на приём к Андрею Станиславовичу.
За неделю редакция «33Live.Ru» выпустила несколько материалов о проблемном доме с лишними этажами.
В прошлые выходные владимирцы провели одиночный После этого с ними
«Минкульт не согласовал изменение границ охранной зоны памятников культурного наследия. Оптимальное и самое справедливое решение - заставить застройщика снести лишние этажи», - считает глава региона.
Во второй половине недели администрация Владимирской области пояснила, что