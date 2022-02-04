У здания горадминистрации состоялся одиночный пикет.

Во Владимире обманутые дольщики новостройки в Коммунаре обратились к Андрею Шохину с просьбой подключиться к решению их проблемы. Они просят обсудить перспективы ввода в эксплуатацию третьего и четвёртого подъездов, где нет нарушений при возведении многоэтажки.Представитель инициативной группы собственников Василий Анисимов вышел с одиночным пикетом в горадминистрации. К нему подошёл начальник управления по экономической безопасности и борьбе с коррупцией Андрей Леонтьев, который пообещал записать его на приём к Андрею Станиславовичу.За неделю редакция «33Live.Ru» выпустила несколько материалов о проблемном доме с лишними этажами.В прошлые выходные владимирцы провели одиночный После этого с ними«Минкульт не согласовал изменение границ охранной зоны памятников культурного наследия. Оптимальное и самое справедливое решение - заставить застройщика снести лишние этажи», - считает глава региона.Во второй половине недели администрация Владимирской области пояснила, что