Оперативный штаб обнародовал свежие данные по уровню распространения новой коронавирусной инфекции в России.

Оперативный штаб обнародовал свежие данные по уровню распространения новой коронавирусной инфекции в России.Статистика по коронавирусу в России за минувшие сутки в очередной раз демонстрирует рекордные показатели. Данные, полученные к 4 февраля, демонстрируют, что за сутки заразиться успели 168 201 человек. Из них госпитализация потребовалась 17 798 пациентам.Число выздоровевших за прошедшие 24 часа оценивается специалистами в 58 449 человек. Летальных исходов, попавших в официальную статистику, насчитали 682, пишет .Больше всего заразившихся ковидом пациентов по-прежнему регистрируется в Москве – 25 019 человек. Санкт-Петербург, занимающий вторую строчку в этом печальном антирейтинге, отстает не сильно – 21 832 заразившихся. В Московской области ковид выявили у 11 255 человек, сообщает телеканал "".Таким образом, с учетом последних данных, в России за все время наблюдений было зарегистрировано 12 452 765 случаев коронавируса. Число случаев, когда пациенту удалось выздороветь, составляет 10 449 181. Также в официальной статистике содержатся данные о 334 039 летальных случаях, передает "".Эксперты сравнивают беспрецедентный скачок уровня заражения ковидом с распространением в России нового штамма вируса "омикрон". Специалисты считают, что он способен изменить всю ситуацию с эпидемией в нашей стране, однако по какому именно сценарию будут развиваться события говорить пока рано.