Смертельное ДТП произошло на трассе недалеко от города Киржач. Ближе к вечеру 3 февраля на 7 километре дороги “Киржач-Александров” столкнулись лоб в лоб Шкода и Москвич. По данным

Смертельное ДТП произошло на трассе недалеко от города Киржач. Ближе к вечеру 3 февраля на 7 километре дороги “Киржач-Александров” столкнулись лоб в лоб Шкода и Москвич. По данным областной полиции, водитель иномарки пошел на обгон и не успел во время вернуться в свою полосу. Владимир Кузьмин, сотрудник пресс-службы УМВД области По предварительной информации, водитель автомобиля