Когда продавец-консультант отвлеклась, мужчина спрятал украшение в кулаке, а затем положил в карман брюк, после чего с похищенным скрылся...

"Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Арбат задержали молодого человека, подозреваемого в краже ювелирного изделия из магазина", – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что злоумышленник, находясь в одном из ювелирных магазинов на улице Арбат, во время примерки золотых цепочек взял из рук сотрудницы одну из них. Когда продавец-консультант отвлеклась, он спрятал украшение в кулаке, а затем положил в карман брюк, после чего с похищенным скрылся.В ходе проверочных мероприятий полицейские на улице Новый Арбат задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний москвич. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.По данному факту дознанием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60