Известно, что и департамент здравоохранения инициировал служебную проверку случая.

Владимирский Росздравнадзор проверит информацию об отказе участкового врача в осмотре пациента с коронавирусом. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Сообщение об инциденте было распространено в социальных сетях. Владимирцы сообщали, что медик, пришедший на вызов к супруге мужчины, якобы отказался осмотреть больного мужа.Известно, что и департамент здравоохранения инициировал служебную проверку случая.«Уточняется адрес проживания семьи для неотложного выезда врачей», - пояснили в обладминистрации.