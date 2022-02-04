Вместе с пенсией за февраль неработающим пенсионерам региона поступит доплата за январь с учётом...

Вместе с пенсией за февраль неработающим пенсионерам региона поступит доплата за январь с учётом доиндексации пенсии в размере от 5,9 процента до 8,6 процента, сообщает Отделение Пенсионного фонда РФ по Владимирской области. Доставка пенсий через организации федеральной почтовой связи, банки и другие организации, занимающиеся доставкой пенсий, осуществляется с 3-е по 24-е число.Напомним, страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 8,6 процента – выше уровня инфляции за 2021 год, которая по данным Росстата составила 8,4 процента. С 1 января выплаты были увеличены на 5,9 процента, а с 1 февраля, в соответствии с изменениями федерального законодательства, дополнительно проиндексированы до 8,6 процента. В результате повышения страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров увеличилась в среднем на 1,5 тыс. рублей в месяц. Средний размер страховой пенсии по старости в области теперь составляет 16716 рублей.У каждого пенсионера прибавка после индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. Все выплаты придут автоматически, обращаться в Пенсионный фонд за ними не нужно.