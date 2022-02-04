С 7 по 11 февраля 2022 года приём и обслуживание налогоплательщиков Владимирской области...

С 7 по 11 февраля 2022 года приём и обслуживание налогоплательщиков Владимирской области осуществляется по предварительной записи.Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области сообщает, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, с 07.02.2022 по 11.02.2022 года включительно личный приём и обслуживание налогоплательщиков осуществляется по предварительной записи.Записаться на прием в инспекцию можно с помощью сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию» https://order.nalog.ru/.При этом услуга по выдаче квалифицированной электронной подписи (КЭП) для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов будет предоставляться в обычном режиме (лично и по предварительной записи через интернет-сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию»).Налоговую и бухгалтерскую отчётность, а также заявления и обращения, подготовленные на бумажном носителе можно оставить в специальном боксе для «Для приема входящей корреспонденции» на входе в налоговый орган. Рекомендуется указывать на документах номера контактных телефонов для дистанционного решения возможных вопросов.УФНС напоминает, что практически любую услугу можно получить онлайн, более 70 онлайн-сервисов доступны на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.gov.ru. В Личных кабинетах для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно уплатить налоги, уточнить информацию по своему имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи и другое.