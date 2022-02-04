Кто освобождает кареты скорой из снежного плена? И чем запомнится ралли Золотые ворота? Яркие...

Кто "освобождает" кареты скорой из снежного плена? И чем запомнится ралли "Золотые ворота"? Яркие сетевые кадры в нашем традиционном сетевом обзоре. Я передаю слово Марии Платанюк.Хроники снежного фронта, машины вызволяют на джипах и вручную, зимний адреналин в судогодских полях, и поэты на маршруте. Яркое сетевое - прямо сейчас.Начнём с острого ковидного. "Не болейте"- главное пожелание в новую омикрон-волну. Колоссальная нагрузка-на первичное звено. Люди делятся кадрами очередей в красных зонах поликлиник.А эти коммунальные проблемы, похоже, растопит только весна. Тротуары и дворы завалены снегом. На крышах- наледь. Вот, к примеру, Ковров. Ранжева, 13. Огромная глыба свисает прямо над "народной тропой".А это уборка от одной из управляющих компаний города оружейников. С кровель- лавины, дворы в снежной каше. Одна из машин, вытаскивая другую, завязла во дворе на Молодогвардейской. Здесь же, в Коврове люди просят очистить главную площадь. Это же город воинской славы! Ещё один проблемный адрес из ковровского паблика. Новая крыша, которую сделали всего 2 года назад, протекает. По словам людей, "протопило уже до первого этажа". Воду здесь собирают тазами и вёдрами.Снежная угроза - и в "Инцидент Владимир". По этому адресу глыба уже приземлилась на лобовое. "По уши" в снегу" весь областной центр, говорят владимирцы. На Добролюбова на обочинах- "эвересты". Не проехать ни машинам с низкой посадкой, ни детским коляскам. По словам людей, чистят своими силами. Постоянно застревают авто и на улице Яблочкова . Между тем, во рыцари на железных конях из клуба внедорожников продолжают вызволять кареты скорой с городских улиц.Невозможно проехать к пациентам и в Александрове. Это 2-ая Стрелецкая. Скорая приехала на вызов. Застряла. На помощь приехали коллеги. В итоге- 4 часа подряд вытаскивали друг друга, пишут в паблике.А эта история из Юрьева-Польского. По словам очевидцев, из-за неубранного снега и скопившихся машин на улице Перфильева врач не смогла проехать к двухмесячному ребёнку. Пришлось идти пешком. А родители с трудом доставили малышку с бронхитом в больницу.Ну а далее - видео из "Подслушано Суздаль". Вот так, в снегу по колено, толкают транспорт в Михалях.Кстати, нынешняя зима действительно бьёт все рекорды. Сугробы преодолели отметку в полметра в Гороховце.Не закрывая тему снега, посмотрим, как чистили дороги в Боголюбове. Видео появилось в сообществе "Подслушано во Владимире".Дополнят сетевую картину зимние автогонки в Судогодском районе. Дрифт от участников ралли "Золотые ворота". На огромной скорости автогонщики преодолевали расстояние между Дюкинским и Ликинским карьерами. Вот он, зимний адреналин. Кадры снятые из салона гоночного автомобиля.Также "Подслушано Судогда" призывает полюбоваться одноименной рекой. На местной Судогде есть участки- пороги и водопады, которые не замерзают даже зимой."Вязники онлайн" вспоминают знаменитого советского художника- фронтовика Петра Костинского. Мастера с вязниковскими корнями. Здесь же- галерея его работ. Здесь же- карта вязниковского уезда от 1808-ого года. И вид на пристань Вязников. Июнь 1917-ого. И современный снимок- "Типичные Вязники"- зимняя гроза над вязниковским венцом.Дополнят калейдоскоп ночной гость из паблика "Город Ковров", белка в поисках орехов из " Береги природу" и седой дятел, который так близко "подпустил камеру". Настроение поднимут и сетевые танцы. И детей...и котов. Под ностальгические ритмы.А в финала- видео, снятое в одном из владимирских автобусов. Будем относиться ко всему происходящему поэтически.Ваших интересных фото и видео, мы , как обычно ждём по номеру вестийного вацапа. Подписывайтесь на аккаунты ГТРК "Владимир" во всех соцсетях. Будем вместе в эфире и онлайн.