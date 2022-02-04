В вечернее время от граждан поступило сообщение о том, что из квартиры дома на улице Гарибальди выбежала женщина с криками о помощи...

«3 февраля около 17.20 от граждан поступило сообщение о том, что из квартиры дома на улице Гарибальди выбежала женщина с криками о помощи. Незамедлительно прибывшими полицейскими была обнаружена москвичка 1975 года рождения, у которой имелись множественные травмы на лице и повреждения головы. Пострадавшая пояснила, что указанные телесные повреждения ей причинил сын.Женщина была доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи.Сотрудниками полиции злоумышленник был задержан и доставлен в территориальный Отдел для проведения мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Черемушки г. Москвы возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. Гражданин задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве