Суточный прирост зараженных коронавирусом COVID-19 в Московской области к пятнице составил 11 255 человек. Такие данные привели представители регионального оперативного штаба по ..

Суточный прирост зараженных коронавирусом COVID-19 в Московской области к пятнице составил 11 255 человек. Такие данные привели представители регионального оперативного штаба по коронавирусу.Среди округов Подмосковье первое место по числу новых случаев занял Красногорск с 935 инфицированными. За ним следуют Королев и Воскресенск, где заразились 851 и 647 человек соответственно, сообщает сайт "".Помимо них в число худших по ковиду также вошли Ленинский округ (630 человек), Чехов (545 человек), Солнечногорск (498 человек), Мытищи (456 человек), Люберцы (450 человек), Раменский округ (423 человека) и Подольск с 402 заболевшими, сообщают "".