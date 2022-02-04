Суздаль сегодня принимает конференцию владимирского регионального отделения партии Единая Россия....

Суздаль сегодня принимает конференцию владимирского регионального отделения партии "Единая Россия". Её основной итог - глава Владимирской области Александр Авдеев избавился от приставки врио, пока в должности секретаря реготделения.Напомним, решением Генерального совета "Единой России" Александр Авдеев стал лидером владимирских единороссов 3 декабря. На этом посту врио губернатора сменил Владимира Киселёва, председателя ЗакСобрания. Тот стоял у руля регионального отделения "Единой России" с октября 2018-го. Именно Владимир Киселёв стал сегодня председателем партийной конференции.