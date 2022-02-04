Размер выплаты сейчас составляет 11 906 рублей.

Во Владимирской области в 2021 году 12 203 семьи получили за рождение первого ребёнка 1,2 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.Напомним, что в стране установлено ежемесячное пособие на первенца до трёх лет. Размер выплаты сейчас составляет 11 906 рублей.Право на пособие имеют граждане РФ чей среднедушевого доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума.Заявление, паспорт, свидетельство о рождении, справки с места работы, СНИЛС и реквизиты банковского счёта подаются в отдел социальной защиты населения по месту жительства либо в МФЦ.