Проект депутата Госдумы Григория Аникеева более шести лет работает на благо жителей Владимирской...

Проект депутата Госдумы Григория Аникеева более шести лет работает на благо жителей Владимирской области. Бесплатные обследования в медицинских комплексах прошли уже более 250-ти тысяч земляков. Подробности – в нашем сюжете.Ежедневно услугами трёх передвижных центров здоровья пользуются более трёхсот человек. В комплексах установлено необходимое современное оборудование. В Судогде востребованное обследование, УЗИ вен нижних конечностей, прошли активисты Судогодского клуба ветеранов войны и труда «Во имя мира».Евгения Куприянова, председатель Судогодского клуба ветеранов войны и труда «Во имя мира»:- Вот сколько лет мы пользуемся этим проектом «Милосердие и порядок» «Передвижной центр здоровья». Это вот такая нам помощь, даже радость! Вот сегодня я прошла УЗИ вен, мы попросили даже об этом, чтобы приехали, и прошла офтальмолога. Дали бумагу, где всё написано, все результаты, и к какому специалисту когда обратиться.В медицинских комплексах проводят консультации квалифицированные специалисты из областного центра. График выездов формируется по запросам граждан.Надежда Копылова, жительница Судогды:- Врачи приветливые, внимательные. Для нас это удобно, вот мы пришли и точно знаем, что пройдём. С врачами поговорила, какие вопросы меня интересовали, я задавала. На них получила ответ и уже знаю свои дальнейшие действия. В моём возрасте, ну и не только в моём, это очень хорошо, что о нас думают и заботятся.Задача медицинских комплексов - оказать своевременные и доступные услуги жителям региона.Марина Иванова, специалист УЗИ:- Специалистов у нас довольно много принимает, все он компетентны в своей специальности. Помощь мы оказываем амбулаторную. Это очень важный проект, людям он необходим, так как увеличивает доступность медицинской помощи.Все подробности о выездах медицинских комплексов вы можете узнать на сайте общественной организации «Милосердие и порядок» и в социальных сетях.Мария Городская, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".