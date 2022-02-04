Подразделения Госавтоинспекции Москвы продолжат работу по обеспечению неотвратимости наказания в отношении лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания

За 12 месяцев прошлого года сотрудниками подразделений столичной Госавтоинспекции составлено 350673 административных материалов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».Подразделения Госавтоинспекции Москвы продолжат работу по обеспечению неотвратимости наказания в отношении лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказанияНапоминаем, что административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.Неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.Получить информацию о наличии неуплаченных штрафов можно на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России (гибдд.рф), а также в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг.УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве