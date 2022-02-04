Конкретные цифры и места пока не называются.

Во Владимирской области увеличится количество пляжей. Об этом рассказал вице-губернатор Александр Ремига на совещании по итогам работы территориальных подсистем РСЧС по ЦФО.Конкретные цифры и места пока не называются. Также власти намерены добавить передвижные спасательные посты. Контроль за безопасностью отдыхающих обещают усилить.Напомним, что летом прошлого года во Владимирской области утонулиДобавим, что в 2021 году в 33-ем регионе зафиксировано девять чрезвычайных ситуаций, шесть из которых связаны с вспышками африканской чумы свиней. Три раза ЧС вводили по причине ДТП.