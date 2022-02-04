Сегодня в 13:30 в деревне Исаково Селивановского района в частном жилом доме произошел пожар. Как...

Сегодня в 13:30 в деревне Исаково Селивановского района в частном жилом доме произошел пожар.Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, сообщение о пожаре было поздним, и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома и хозяйственной постройки по всей площади. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар на площади 144 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники 9 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/