Во Владимирской области по результатам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о невыплате...

Во Владимирской области по результатам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты в размере около 4 млн. рублейГусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой проведена проверка по факту невыплаты заработной платы работникам АО «Армагус».Выявлены нарушения законодательства в сфере оплаты труда. Так, по состоянию на 17.12.2021 предприятие имело задолженность по заработной плате перед 56 работниками в общей сумме около 4 млн. рублей за период с июня по ноябрь 2021 года.Материалы проверки переданы в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения СУ СК России по Владимирской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше 2 месяцев).Кроме того, как рассказали в пресс-службе ведомства, прокуратурой в суд предъявлены 103 исковых заявления о взыскании задолженности. На их основании в настоящее время вынесено 76 судебных приказов на сумму 2,3 млн рублей, остальные находятся на рассмотрении.